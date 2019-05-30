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Рианчо не возглавит Динамо, – ТаТоТаке

16:47 32 Читати українською
Рианчо не возглавит Динамо, – ТаТоТаке
Рауль Рианчо / соцсети

Киевское Динамо не станет приглашать Рауля Рианчо на должность главного тренера.

Игорь Суркис не хочет приглашать на должность главного тренера бывшего помощника Сергея Реброва Рауля Рианчо, сообщает шоу ТаТоТаке.

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У президента Динамо конфликт с испанским специалистом. Ситуация ухудшилась после того, как Рауль поработал в сверхпринципиальном сопернике "бело-синих" – московском Спартаке.

Более того, у Суркиса нет ни одной конкретной кандидатуры на должность, что только увеличивает шансы Александра Хацкевича продлить контракт.

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