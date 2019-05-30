Соль вручил футболку Динамо легендарному Роналдо в Мадриде

Нападающий Динамо Фран Соль встретился с легендарным бразильским форвардом Роналдо и вручил ему футболку "бело-синих".

"Один из моих кумиров и наиболее зрелищный нападающий всех времен. Спасибо за проведенное время и за то, что понюхал голову мальчика. Настоящий Роналдо", – подписал фото Фран Соль в своем Instagram.

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Напомним, зимой испанец перешел в киевское Динамо за 3,25 млн евро, но получил травму в начале марта в матче против Десны. До травмы плеча и операции Соль успел отметиться двумя голами за киевскую команду в поединках с Олимпиакосом (1:0) и Зарей (5:0).

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