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Соль вручил футболку Динамо легендарному Роналдо в Мадриде

16:34 55 Читати українською
Соль вручил футболку Динамо легендарному Роналдо в Мадриде
Фран Соль / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль встретился с легендарным бразильским форвардом Роналдо и вручил ему футболку "бело-синих".

"Один из моих кумиров и наиболее зрелищный нападающий всех времен. Спасибо за проведенное время и за то, что понюхал голову мальчика. Настоящий Роналдо", – подписал фото Фран Соль в своем Instagram.

Соль стал вторым лучшим игроком Виллем II в сезоне 2018/19 – он еще зимой перешел в Динамо

Напомним, зимой испанец перешел в киевское Динамо за 3,25 млн евро, но получил травму в начале марта в матче против Десны. До травмы плеча и операции Соль успел отметиться двумя голами за киевскую команду в поединках с Олимпиакосом (1:0) и Зарей (5:0).

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Динамо Киев Динамо Киев Роналдо Фран Соль Фран Соль
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