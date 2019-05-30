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Ріанчо не очолить Динамо, – ТаТоТаке

16:47 1433 Читать на русском
Ріанчо не очолить Динамо, – ТаТоТаке
Рауль Ріанчо / соцмережі

Київське Динамо не стане запрошувати Рауля Ріанчо на посаду головного тренера.

Ігор Суркіс не прагне запрошувати на посаду головного тренера колишнього помічника Сергія Реброва Рауля Ріанчо, повідомляє шоу ТаТоТаке.

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У президента Динамо конфлікт з іспанським фахівцем. Ситуація погіршилась після того, як Рауль попрацював у надпринциповому супернику "біло-синіх" – московському Спартаку.

Більше того, у Суркіса немає жодної конкретної кандидатури на посаду, що лише збільшує шанси Олександра Хацкевича продовжити контракт.

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