Ріанчо не очолить Динамо, – ТаТоТаке

Київське Динамо не стане запрошувати Рауля Ріанчо на посаду головного тренера.

Ігор Суркіс не прагне запрошувати на посаду головного тренера колишнього помічника Сергія Реброва Рауля Ріанчо, повідомляє шоу ТаТоТаке.

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У президента Динамо конфлікт з іспанським фахівцем. Ситуація погіршилась після того, як Рауль попрацював у надпринциповому супернику "біло-синіх" – московському Спартаку.

Більше того, у Суркіса немає жодної конкретної кандидатури на посаду, що лише збільшує шанси Олександра Хацкевича продовжити контракт.

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