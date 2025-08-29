В пятницу, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке. В основном раунде ЛЕ примут участие 36 команд. 8 лучших сразу попадут в 1/8 финала, а те, что завершат на позициях с 9-й по 24-ю, сыграют в 1/16 финала.

Жеребьевка общего этапа Лиги Европы-2025/26:

Отметим, что Рома Артема Довбика сыграет с Лиллем, Рейнджерс, Викторией Пльзень, Селтиком, Митьюлландом, Ниццей, Штутгартом и обидчиком Шахтера – Панатинаикосом.

Финал ЛЕ-2025/26 будет принимать Бешикташ Стэдиум в Стамбуле. Решающий поединок турнира состоится 20 мая 2026 года.