В скором времени стартует новый турнир для Роналду и других звезд, перебравшихся в Азию из Европы.

В четверг, 24 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов Азии, где Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие звезды мирового футбола узнали своих соперников. Своих соперников получил и Аль-Айн (ОАЭ), который до недавнего времени возглавлял нынешний коуч сборной Украины Сергей Ребров.

Роналду накричал на арбитра и оттолкнул стюарда во время матча азиатской ЛЧ – все из-за неназначенного пенальти

Так, Аль-Наср, который тренирует Луиш Каштру, попал в группу Е, где соперниками Роналду и Ко станут Аль-Духаиль (Катар), Истилол (Таджикистан) и Персеполис (Ирак).

Аль-Иттихад, за который выступает бывший форвард Реала Карим Бензема, получил в соперники Аль-Кува (Ирак), Сепахан (Иран) и Альмалик (Узбекистан).

К слову, Аль-Наср чуть не вылетел в квалификации Азиатской ЛЧ. Лишь три гола на последних минутах помогли Роналду, Мане и Ко уйти от фиаско.