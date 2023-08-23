Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду был чересчур эмоциональным после первого тайма матча квалификации азиатской Лиги чемпионов против Аль-Ахли Дубай.

Первый тайм между Аль-Насром и Аль-Ахли Дубай завершился ничьей 1:1, хотя Криштиану Роналду имел классный момент, которому помешал защитник.

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Португалец замыкал навес боковыми ножницами и имел хорошие шансы отличиться эффектным голом, однако не получилось: защитник выпрыгнул перед Роналду и рукой заблокировал удар. Впрочем, судья не заметил этого, поэтому не назначил пенальти.

В перерыве Криш взорвался от такой несправедливости. Сначала Роналду накричал на арбитра, показывая на глаз, обвинив в невнимательности. На пути в раздевалку стюард попытался сфотографироваться с Криштиану, но тот его оттолкнул.

Добавим, что поединок завершился победой Аль-Насра со счетом 4:2 – три гола были забиты под конец игры. Сам Роналду не забивал, но отметился голевой передачей.

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Cristiano Ronaldo was about to score the greatest Goal in Asian history but the defender was using his arm to defend. Ofcourse no Penalty for him since his name is not Messi pic.twitter.com/Jc9EXo03e4 — Albi (@albiFCB7) August 22, 2023