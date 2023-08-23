Роналду накричал на арбитра и оттолкнул стюарда во время матча азиатской ЛЧ – все из-за неназначенного пенальти
Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду был чересчур эмоциональным после первого тайма матча квалификации азиатской Лиги чемпионов против Аль-Ахли Дубай.
Первый тайм между Аль-Насром и Аль-Ахли Дубай завершился ничьей 1:1, хотя Криштиану Роналду имел классный момент, которому помешал защитник.
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Португалец замыкал навес боковыми ножницами и имел хорошие шансы отличиться эффектным голом, однако не получилось: защитник выпрыгнул перед Роналду и рукой заблокировал удар. Впрочем, судья не заметил этого, поэтому не назначил пенальти.
В перерыве Криш взорвался от такой несправедливости. Сначала Роналду накричал на арбитра, показывая на глаз, обвинив в невнимательности. На пути в раздевалку стюард попытался сфотографироваться с Криштиану, но тот его оттолкнул.
Добавим, что поединок завершился победой Аль-Насра со счетом 4:2 – три гола были забиты под конец игры. Сам Роналду не забивал, но отметился голевой передачей.
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