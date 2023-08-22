Аль-Наср в тяжелой игре сумел переиграть Аль-Ахли Дубай и выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов. Отчет о встрече читайте на "Футбол 24".

Азиатская Лига чемпионов 2023/24, плей-офф квалификации

Аль-Наср – Аль-Ахли Дубай – 4:2

Голы: Талиска, 11, 90+5, Аль-Ганам, 88, Брозович, 90+7 – Аль-Гассани, 18, 46

Аль-Наср и Аль-Ахли Дубай сошлись в битве за путевку в групповой этап азиатской Лиги чемпионов. Талиска, которого не ожидали даже в заявке, открыл счет на 11 минуте. Однако, Аль-Гассани очень быстро сравнял счет, а на старте второго тайма оформил дубль.

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Роналду и Ко, несмотря на большее количество моментов, долго не могли отыграться – Аль-Ганам на 88 минуте спас Аль-Наср. Игра должна была перейти в овертайм, однако другого мнения был Талиска, который на 90+5 оформил дубль. А точку в игре поставил Брозович, которому ассистировал Роналду.

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