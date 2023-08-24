Незабаром стартує новий турнір для Кріштану Роналду та інших зірок, які перебрались в Азію з Європи.

У четвер, 24 серпня, відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів Азії, де Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Неймар та інші зірки дізналися своїх суперників. Своїх суперників отримав і Аль-Айн (ОАЕ), який донедавна очолював нинішній коуч збірної України Сергій Ребров.

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Так, Аль-Наср, який тренує Луїш Каштру, потрапив до групи Е, де суперниками Роналду і Ко стануть Аль-Духаіль (Катар), Істілол (Таджикістан) та Персеполіс (Ірак).

Аль-Іттіхад, за який виступає колишній форвард Реала Карім Бензема, отримав в суперники Аль-Кува (Ірак), Сепахан (Іран) та Альмалик (Узбекистан).

До слова, Аль-Наср ледь не вилетів у кваліфікації Азійської ЛЧ. Лише три голи на останніх хвилинах допомогли Роналду, Мане і Ко уникнути фіаско.

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