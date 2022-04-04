"Геноцид украинцев... Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми...

Шовковский – о зверствах РФ в Украине: "Тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом"

Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выблядков и радующихся награбленному жен. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", – написал Худжамов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, после освобождения Киевской области от оккупантов были обнаружены страшные зверства рашистов в Буче, Ирпене и Ворзеле – горы трупов на дорогах, замученные и расстреляные в затылок гражданские со связанными руками, сожженные тела, братские могилы и т. п.

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