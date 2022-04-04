"Резать без сожаления, как скот": Худжамов призвал к кровавой мести за геноцид украинского народа
Зверства рашистов не оставили равнодушными ни одного нормального человека.
"Геноцид украинцев... Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми...
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Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выблядков и радующихся награбленному жен. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", – написал Худжамов на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, после освобождения Киевской области от оккупантов были обнаружены страшные зверства рашистов в Буче, Ирпене и Ворзеле – горы трупов на дорогах, замученные и расстреляные в затылок гражданские со связанными руками, сожженные тела, братские могилы и т. п.
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