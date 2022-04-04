"Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к случившемуся и, к сожалению, еще происходящему!

Зинченко: Не молчите, пока дети не перестанут гибнуть каждый день

Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, после освобождения Киевской области от оккупантов были обнаружены страшные зверства рашистов в Буче, Ирпене и Ворзеле – горы трупов на дорогах, замученные и расстреляные в затылок гражданские со связанными руками, сожженные тела, братские могилы и т. п.

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