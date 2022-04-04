"Різати без жалю, як худобу": Худжамов закликав до кривавої помсти за геноцид українського народу
Звірства рашистів не залишили байдужими жодну нормальну людину.
"Геноцид українців... Це саме те, що відбувається по всій країні, це те що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми...
Шовковський – про звірства РФ в Україні: "Тотальна ненависть до усього, що пов'язане з рашизмом"
Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація на прикладі Моссаду. Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включно з їх виблядками та радіючими награбованому жінками. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", – написав Рустам Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, після звільнення Київської області від окупантів було виявлено страшні звірства рашистів у Бучі, Ірпені та Ворзелі – гори трупів на дорогах, закатовані та розстріляні у потилицю цивільні зі зв'язаними руками, спалені тіла, братські могили тощо.
Росія напала на Україну: екс-зірка УПЛ вже феєрить у Франції, Шахтар готує серію благодійних матчів (LIVE)