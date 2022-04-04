"Геноцид українців... Це саме те, що відбувається по всій країні, це те що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми...

Шовковський – про звірства РФ в Україні: "Тотальна ненависть до усього, що пов'язане з рашизмом"

Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація на прикладі Моссаду. Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включно з їх виблядками та радіючими награбованому жінками. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", – написав Рустам Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, після звільнення Київської області від окупантів було виявлено страшні звірства рашистів у Бучі, Ірпені та Ворзелі – гори трупів на дорогах, закатовані та розстріляні у потилицю цивільні зі зв'язаними руками, спалені тіла, братські могили тощо.

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