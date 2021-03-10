Донецкий клуб на своем официальном сайте опубликовал обращение к Украинской ассоциации футбола с просьбой обнародовать переговоры бригады арбитров в матче против Шахтера.

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Отмечается, что такие меры позволят избежать любых споров относительно поединка и поможет лучше разобраться в сложившейся ситуации, как представителям СМИ, так и всей футбольной общественности Украины. В качестве примера Олимпик вспомнил эпизод в Эль-Класико 2018 годf с пенальти в ворота Реала – тогда судья принял решение с помощью VAR, а переговоры арбитров были обнародованы.

Напомним, президент Олимпика Владислав Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) ворвался в эфир с брутальными оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов. Причиной этого стал отмененный гол в ворота "горняков".

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