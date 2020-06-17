Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва

Ференцварош Сергія Реброва вдруге виграв чемпіонат Угорщини. Реакція угорських ЗМІ на звитягу команди українця – у матеріалі "Футбол 24".

Останнім часом персона Сергія Реброва стала дуже популярною у футбольному медіа-просторі. Гарячі інсайди відправляли фахівця знову рятувати Динамо, або в Туреччину, де його допомоги потребує Фенербахче. Саме в таких умовах Ребров мусив підготувати команду до рестарту сезону. І йому це вдалося. Ференцварош за сім матчів після паузи не зазнав жодної поразки, здобувши п'ять перемог. Такі результати дозволили команді виграти чемпіонат за три тури до його завершення.

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Беззаперечно, два чемпіонства за два роки зробили українця культовою фігурою для прихильників Фраді, які сподіваються, що головного тренера вдасться втримати. Проте, це буде пізніше, а поки Угорщина хвалить Реброва і його команду за дуже впевнений тріумф.

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Ференцварош здобув титул чемпіона Угорщини знову в 30-му турі тамтешнього чемпіонату – як і в минулому році. Сергій Ребров ще не провів два повних сезони на чолі Фраді, але вже може назвати себе дворазовим чемпіоном. Востаннє угорській команді вдавалося захистити чемпіонське звання 10 років тому – тоді це досягнення підкорилося Дебрецену. Після 2010-го угорську першість вигравали 7 різних команд, але жодна не змогла втриматися на вершині два сезони поспіль.

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Фраді зумів повторити свій успіх 24-річної давнини. Клуб Сергія Ребров востаннє двічі поспіль ставав чемпіоном у 1995 і 1996 роках. Важливою паралеллю з нинішнім досягненням стали виступи на міжнародній арені. Тоді угорці зуміли пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів, де в квартеті з Реалом, Аяксом (майбутнім фіналістом) та Грассхопперсом посіли третє місце. Цього сезону "зелені" до останнього туру зберігали шанси подолати груповий етап Ліги Європи.

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Бажання втримати Сергія Реброва буде ключовим питанням, тому що він багато й успішно працював з командою і вже досяг помітних результатів за кордоном. Досі преса спростувала повідомлення про його від'їзд. Українця активно сватають у турецький Фенербахче.

Сsakfoci: Тепер точно – Фраді буде сіяним у кваліфікації Ліги чемпіонів

Завдяки торішнім результатам в Лізі Європи Ференцварош стартує в наступному сезоні у відбірних матчах Ліги чемпіонів з коефіцієнтом 9000 (замість минулорічних 3500). Поки невідома доля єврокубкового сезону після пандемії, але, схоже, тепер Фраді відділятимуть від групи ЛЧ лише чотири матчі.

З теперішніми коефіцієнтами команда Сергія Реброва випереджає 16 з 34 своїх потенційних конкурентів у кваліфікації і точно буде сіяною у своєму першому раунді. Це означає, що угорці на початку свого шляху в наступному розіграші ЛЧ зможуть уникнути зустрічі з більш сильними командами. Зокрема в суперники "зеленим" не потраплять Селтік, Астана, Црвена Звезда, Мольде та молдавський Шериф.

Nemzetisport: Ференцварош з 31-м гравцем здобув 31-е "золото"

Видання відзначає варіативність складу Ференцвароша. 31-е чемпіонство в історії клубу здобували 31 гравець. Саме стільки виконавців отримували ігровий час на футбольному полі від Сергія Реброва. Примітно, що серед них знайшлося місце для трьох українців. Олександр Зубков провів у нинішньому розіграші 26 матчів, у яких записав у свій актив 9 голів та 6 результативних передач. Ігор Харатін зіграв 28 поєдинків (1 гол і 2 асисти). Данило Ігнатенко виступав за угорський клуб лише у першій половині сезону, встигнувши зіграти 13 матчів у чемпіонаті (1 гол та 1 асист).

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Ференцварош виграв своє 31-е чемпіонство в гостях у Гонведа (14 титулів) на стадіоні МТК (23) в день 135-річчя Уйпешта (23). Сергій Ребров після матчу не забув сказати хороші слова на адресу головного конкурента у поточному розіграші чемпіонату Угорщини: "Я повинен привітати Фехервар, він був відмінним суперником. Зараз святкування, безумовно, є головним, але я можу пообіцяти, що ми будемо дуже мотивовані у матчі проти Уйпешта".

M4sport: Леандро піднявся до легенд

Захист титулу – не рідкість в історії Фраді, оскільки вони перемагали п'ять разів поспіль між 1909 і 1913 роками, а також тричі між 1926 і 1928. Однак вчорашній тріумф має особливе значення для ветерана команди Леондро де Алмейди.

Бразилець з угорським паспортом здобув своє четверте "золото" з Ференцварошом. Загалом же у 38-річного захисника 7 перемог у чемпіонаті Угорщини (ще три він здобув, виступаючи за Дебрецен). Жоден із чинних футболістів не має таких досягнень. В історії угорського футболу є лише 74 гравці, які вигравали першість мінімум 5 разів. Абсолютний рекордсмен – Імре Шлоссер має 13 чемпіонських титулів (7 з Фраді та 6 з МТК).

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