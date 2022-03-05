Еще один европейский клуб решил помочь украинцам.

Представитель французской Лиги 1 – Реймс – на своем официальном сайте сообщил, что собирается оказать гуманитарную помощь украинцам, наиболее пострадавшим в войне с Россией.

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Таким образом, клуб решил поддержать своего игрока – нападающую сборную Украины Татьяну Романенко. "Красно-белые" обратились ко всем, кто хочет помочь, приходить в пункт сбора гуманитарной помощи. Клуб собирается передать одежду, продукты, средства гигиены. Отправка груза планируется на следующей неделе.

Напомним, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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