"Николай Кухаревич – украинский футболист, нападающий французского клуба Труа, играющий на правах аренды за бельгийский клуб Левен, и молодежной сборной Украины.

Кирилл Ковалец собирает помощь для бойцов ВСУ: "Вы – наша гордость"

Спасибо за поддержку при закупке медикаментов для ВСУ! Все лекарства переданы в Дом воина (ул. Короленко 1а). Присоединяйтесь! Помогаем вместе, потому что в единстве наша украинская сила!" – написала в соцсетях художница Роксолана Йолич.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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