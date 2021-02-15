Наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров завоевал первенство в номинации "Лучший украинский тренер, работающий за рубежом".

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Экс-коуч Динамо уверенно обошел конкурентов, которыми в этом году были Юрий Вернидуб из молдавского Шерифа и Роман Григорчук из белорусского Шахтера.

Напомним, Ребров возглавил Ференцварош в августе 2018 года и дважды подряд завоевал с ним чемпионство страны. Украинец также стал первым тренером "Фради", которому удалось вывести клуб в групповой этап Лиги чемпионов впервые за последние 25 лет.

К слову, в текущем сезоне Ференцварош также уверенно шагает к третьему чемпионству – после 21-го тура команда набрала 50 очков и на 14 пунктов опережает ближайшего преследователя.

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