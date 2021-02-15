Головний тренер угорського гранда додав до своєї скарбнички черговий трофей.

Наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров виборов першість у номінації "Найкращий український тренер, який працює за кордоном".

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Екс-коуч Динамо впевнено обійшов конкурентів, якими цьогоріч були Юрій Вернидуб з молдовського Шерифа і Роман Григорчук з білоруського Шахтаря.

Нагадаємо, Ребров очолив Ференцварош у серпні 2018 року і двічі поспіль завоював з ним чемпіонство країни. Українець також став першим тренером "Фраді", якому вдалось вивести клуб у груповий етап Ліги чемпіонів вперше за останні 25 років.

До слова, у поточному сезоні Ференцварош також впевнено крокує до третього чемпіонства – після 21-го туру команда набрала 50 очок і на 14 пунктів випереджає найближчого переслідувача.

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