Защитник Динамо Илья Забарный признан лучшим молодым игроком года (1999 год рождения и младше).

Забарный и Трубин вошли в топ-50 лучших игроков мира до 20 лет по версии L'Equipe

О победе 18-летнего защитника объявили во время церемонии награждения "Футбольные звезды Украины".

К слову, конкурентами Ильи в борьбе за награду были одноклубник Виталий Миколенко и вратарь Шахтера Анатолий Трубин.

Напомним, Забарный – воспитанник Динамо. За главную команду в УПЛ дебютировал 11 сентября 2020 года в матче против черниговской Десны (0:0). В текущем сезоне провел в "бело-синей" футболке 18 матчей, результативными действиями не отличался.

7 октября дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Франции (1:7). В общем, провел за "сине-желтых" 4 поединка. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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