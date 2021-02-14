Ференцварош потерял очки, но команда Реброва уверенно лидирует в Венгрии, Петряк не спас Фехервар от поражения
Состоялись центральные поединки 21-го тура чемпионата Венгрии. Читайте отчет встреч на Футбол 24.
Чемпионат Венгрии, 21-й тур
Мезекевешд – Ференцварош – 2:2
Голы: Беширович, 62, Юрина, 71 – Сомалия, 32, Боли, 50
Фехервар – МТК – 1:2
Голы: Хангья, 7 – Миовски, 52, Варга, 75
Удаление: Алеф, 90+3 (Ф)
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Игроки Ференцвароша умудрились растерять гадикап в два мяча и менее, чем за 10 минут, упустили победу над Мезекевешдом. Хозяев в стартовом составе сыграл Андрей Нестеров, а перед фигнальним свистком на поле появился Шандор Вайда. В свою очередь Сергей Ребров выпустил на замену Александра Зубкова. Никто из украинцев результативными действиями не отмечался.
Фехервар продолжает лихорадить, на этот раз команда в родных стенах потерпела поражение от столичного МТК. Украинский полузащитник хозяев Иван Петряк провел на поле 81 минуту.
После 21-го тура местного чемпионата Ференцварош продолжает уверенно лидировать, Фехервар расположился на 3-й строчке, отставая от команды Реброва на 17 очков.
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