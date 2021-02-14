Чемпионат Венгрии, 21-й тур

Мезекевешд – Ференцварош – 2:2

Голы: Беширович, 62, Юрина, 71 – Сомалия, 32, Боли, 50

Фехервар – МТК – 1:2

Голы: Хангья, 7 – Миовски, 52, Варга, 75

Удаление: Алеф, 90+3 (Ф)

Зозуля відчайдушно бореться за виживання в Сегунді – поразка від Леганеса погіршила перспективи

Игроки Ференцвароша умудрились растерять гадикап в два мяча и менее, чем за 10 минут, упустили победу над Мезекевешдом. Хозяев в стартовом составе сыграл Андрей Нестеров, а перед фигнальним свистком на поле появился Шандор Вайда. В свою очередь Сергей Ребров выпустил на замену Александра Зубкова. Никто из украинцев результативными действиями не отмечался.

Фехервар продолжает лихорадить, на этот раз команда в родных стенах потерпела поражение от столичного МТК. Украинский полузащитник хозяев Иван Петряк провел на поле 81 минуту.

После 21-го тура местного чемпионата Ференцварош продолжает уверенно лидировать, Фехервар расположился на 3-й строчке, отставая от команды Реброва на 17 очков.

Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм: конец Моуринью-тренера и прекрасный матч блестящего Зинченко