Поражение Аль-Айна от Аль-Ахли повлекло за собой волну возмущения болельщиков, потребовавших отставку Реброва. Некоторые источники даже начали писать об уходе украинского тренера, сообщает FanDay.

Ребров раскритиковал Ярмоленко и Ко за третье поражение Аль-Айна – наставник обещает игрокам серьезные изменения

Впрочем, член совета директоров Аль-Айна Маджид Аль Овайс опроверг эти слухи: "Информация об увольнении тренера команды Сергея Реброва неверна. Аль-Айн способен исправить турнирное состояние. Мы уверены в персонале и игроках и способны выйти из сложившейся ситуации".

Позже клуб официально сообщил об этом и в своем твиттере: "В заявлении, опубликованном сегодня утром на официальных аккаунтах клуба в социальных сетях в интернете, Аль-Айн подтвердил свое доверие к техническому персоналу и всем элементам команды, отметив свое стремление достичь желаемых целей клуба в разных турнирах в сезоне".

Ярмоленко ассистом-оборотнем не помог Аль-Айну избежать поражения – команда Реброва на расстоянии победы от лидера