Чемпионат ОАЭ, 8-й тур

Аль-Ахли – Аль-Айн – 2:1

Голы: Хрибин, 44, Ганиев, 75 – Марзук, 10 (аг.)

Удаление: Хрибин, 90+5 (Аль-Ахли, вторая желтая карточка)

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Команда Сергея Реброва проиграла уже третий матч в текущем сезоне. На этот раз обидчиком Аль-Айна стал дубайский Аль-Ахли. Хотя начиналось все более чем оптимистично.

Уже на 10-й минуте Андрей Ярмоленко почти из центра поля отдал передачу в штрафную, выведя партнера один на один. Последний бросился обыгрывать голкипера и потерял мяч. Однако сфера попала в своего же защитника и коварно залетела в сетку – передача украинца в один миг из ассиста превратилась в автогол. За минуту до перерыва хозяева сумели сравнять счет, а в середине второй сорокапятиминутки забили победный мяч. Уже в добавленное время автор первого гола хозяев получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве, но времени, чтобы отыграться уже не было.

Как следствие, Аль-Айн с 13 пунктами находится на седьмой строчке турнирной таблицы, однако от лидера – Аль-Шарджа – его отделяет всего три очка. Для Ярмоленко этот поединок стал 7-м в составе Аль-Айна – на счету украинца 3 гола и 4 ассиста.

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