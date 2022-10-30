"Мы допустили много ошибок во время матча и не вышли на тот уровень, который позволил бы нам победить. Команда хозяев заслужила победу в матче.

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Наша реакция не была на должном уровне, и мы не проявили сильного желания завоевать три очка. Нам нужно проанализировать выступление и пересмотреть себя во время подготовки к следующим поединкам, чтобы вернуться на путь побед", – цитирует Реброва официальный сайт Аль-Айна.

Напомним, после 8-ми туров команда украинцев с 13 пунктами находится на седьмой строчке турнирной таблицы.

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