Поразка Аль-Айна від Аль-Ахлі спричинила хвилю обурення вболівальників, які почали вимагати відставку Реброва. Деякі джерела навіть почали писати про звільнення українського тренера, повідомляє FanDay.

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Втім, член ради директорів Аль-Айна Маджід Аль Овайс спростував ці чутки: "Інформація про звільнення тренера команди Сергія Реброва невірна. Аль-Айн здатний виправити турнірне становище. Ми впевнені в персоналі та гравцях і здатні вийти із ситуації, що склалася".

Пізніше клуб офіційно повідомив про це і у своєму твіттері: "У заяві, опублікованій сьогодні вранці на офіційних акаунтах клубу в соціальних мережах в інтернеті, Аль-Айн підтвердив свою довіру до технічного персоналу та всіх елементів команди, наголосивши на своєму прагненні досягти бажаних цілей клубу в різних турнірах у сезоні".

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