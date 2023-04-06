"Команда проявила большое желание забить, но нам не повезло, и противостояние закончилось нулевой ничьей. От нас требуется хорошо подготовиться к домашнему ответному матчу, чтобы одержать победу и выйти в финал.

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Самое главное, что мы не пропустили ни одного гола в наши ворота на стадионе команды соперника. Аль-Васл – хорошая и организованная команда, которая считается одной из пяти лучших в ОАЭ в текущем сезоне", – поделился Ребров в послематчевом комментарии.

Добавим, что Аль-Айн разошелся безголевой ничьей с Аль-Васлом. Ответный матч состоится 14 апреля. Другого полуфиналиста определят Аль-Шарджа и Аджман.

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