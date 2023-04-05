Во вчерашнем матче против Брайтона удалось дебютировать в рамках АПЛ Илье Забарному. Бывший защитник Динамо появился на поле на 85-й минуте матча. Правда, запомнился не стальной стойкостью в обороне, а тем, что позволил себя положить на газон юному парагвайцу Хулио Энсисо, который после этого спокойно разобрался с голкипером Борнмута. Впрочем, обвинять украинца в пропущенном голе не стоит.

В параллельной игре Мудрик второй раз за сезон сыграл за Челси против Ливерпуля. Михаил повторил свое достижение из предыдущего матча, наконец-то успешно обыграв соперника. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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