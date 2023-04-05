Аль-Айн и Аль-Васл встретились в полуфинале Кубка президента ОАЭ. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок президента ОАЭ. Полуфинал, первый матч

Аль-Васл – Аль-Айн – 0:0

У команды Реброва и Ярмоленко невысокие шансы на чемпионский титул, поскольку отставание от лидера составляет 5 очков за 5 туров до финиша. Другое дело – Кубок президента ОАЭ. В полуфинале соперником Аль-Айна стал Аль-Васл, который занимает 4 место в чемпионате, отставая от команды украинцев на 1 пункт.

Ребров и Ярмоленко спаслись против лидера чемпионата – безумный промах сделал защиту титула почти нереальной

Окончательно залечивший повреждение Андрей Ярмоленко впервые за полтора месяца вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты. В конце игры Сергей Ребров заменил капитана сборной Украины. Аль-Айн имел определенное преимущество, но голов в этот вечер не было. 0:0 – все решится во втором поединке. Пока что Аль-Айн получил стратегически выгодную ничью на выезде.

Ответный матч состоится 14 апреля. Другого полуфиналиста определят Аль-Шарджа и Аджман.

Фанаты Борнмута удивили реакцией на голевую (не)ошибку Забарного, обновленный Мудрик совершил то, чего ждали 6 туров