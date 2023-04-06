"Команда виявила велике бажання забити, але нам не пощастило, і протистояння закінчилося нульовою нічиєю. Від нас потрібно добре підготуватися до домашнього матчу у відповідь, щоб здобути перемогу і вийти у фінал.

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Найголовніше, що ми не пропустили жодного гола у наші ворота на стадіоні команди суперника. Аль-Васл – хороша та організована команда, яка вважається однією з п'яти найкращих в ОАЕ у поточному сезоні", – поділився Ребров у післяматчевому коментарі.

Додамо, що Аль-Айн розійшовся безгольовою нічиєю з Аль-Васлом. Матч-відповідь відбудеться 14 квітня. Іншого півфіналіста визначать Аль-Шарджа і Аджман.

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