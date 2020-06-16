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Ребров во главе Ференцвароша досрочно стал чемпионом Венгрии – Зубков и Харатин приложились к решающей победе

16 июня 23:57 70 Читати українською
Ребров во главе Ференцвароша досрочно стал чемпионом Венгрии – Зубков и Харатин приложились к решающей победе
Сергей Ребров / ФК Ференцварош

В рамках 30-го тура венгерского первенства Ференцварош одолел Гонвед в столичном дерби и оформил чемпионский титул. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 30-й тур

Гонвед – Ференцварош – 0:2

Голы: Блажич, 48, Шкварка, 54

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"Фради" контролировали игру в первом тайме, но не смогли воплотить свое преимущество в забитые мячи. Зато судьбу противостояния решила ударная 6-минутка на старте второй половины игры. Сначала голом отметился словенский защитник Миха Блажич, а на 54-й минуте словацкий хавбек Михал Шкварка удвоил преимущество номинальных гостей.

Сыграли за Ференцварош и украинцы. Вингер Александр Зубков вышел в старте и провел на поле 69 минут, а центрхав Игорь Харатин вышел со скамейки запасных на 77-й минуте.

Благодаря уверенной победе над Гонведом подопечные Сергея Реброва за три тура до конца чемпионата обеспечили себе чемпионство. Ференцварош уже недосягаем для Фехервара, который отстает на 14 очков, а до конца первенства может набрать максимум 12 пунктов.

К слову, это уже 31-й и второй подряд титул чемпионов Венгрии для Ференцвароша. В прошлом сезоне к чемпионству "Фради" тоже привел Ребров.

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Теги
Мир Венгрия Украинцы за рубежом Гонвед Гонвед Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков Ференцварош Ференцварош
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