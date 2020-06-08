Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие

Сергей Ребров имеет все шансы покинуть Ференцварош уже этим летом. Фенербахче и Динамо называют среди главных претендентов. "Футбол 24" – об обеих вариантах и последних инсайдах турецкой прессы.

Пока Ребров громит соперников, приближая второе подряд уверенное чемпионство Венгрии (+13 отрыва в первый сезон, +9 сейчас), турецкие СМИ на полную развернули информационную кампанию по прогнозам на будущее украинского специалиста. "Сюрприз Реброва", – в статье с таким заголовком журналист Turkiye Gazetesi (одно из крупнейших местных изданий с миллионом читателей) Угюр Актан уверяет, что 46-летний наставник готов покинуть Ференцварош, как только завершится текущий сезон, до конца которого осталось 6 туров, а это менее 3-х недель. Якобы даже дал согласие на подписание контракта с новым клубом, но официально подтвердить это стороны смогут не раньше, чем завершится венгерское первенство.

"Ребров интересует не только Динамо, но и клубы из Англии", – агент специалиста

Ситуация довольно закрученная. Фенербахче уже более 3 месяцев находится без тренера после отставки Эрсуна Янала. Руководство встречалось с Эролом Булутом, которого не очень оправдано сватают в Динамо, Абдуллой Авчи и Ненадом Бьелицой, едва не обыгравшим Шахтер в Лиге чемпионов. Но в последнее время "канарейки" вышли на Реброва. Бывший игрок Фенербахче, как уверяют турецкие журналисты, даже принял предложение турецкого гранда, который в последние годы не может найти свою игру и имеет проблемы финансового характера.

Украинский наставник якобы сообщил боссам Ференцвароша, что он покидает команду сразу после завершения сезона 2019/20, хотя у него действующий контракт с венгерским клубом, рассчитанный еще на 2 года. В то же время Ребров находится в постоянном контакте с Аурелио – бывшим бразильским футболистом, который вернулся в Фенер 12 лет спустя и сейчас выполняет функции тренера команды. Украинец уже якобы бы начинает выстраивать планы на будущий сезон. Фанаты поддерживают такой вариант, приводя интересные цифры: Галатасарай стал последним чемпионом Турции со средним показателем набранных очков за матч меньше, чем худший результат Реброва, у которого никогда не было ниже 2,08.

Turkiye Gazetesi называет легенду Динамо одним из самых успешных тренеров до 50 лет. Ребров сейчас идет к 4-му золоту в самостоятельной карьере, выводил киевский клуб в четвертьфинал Лиги Европы и плей-офф Лиги чемпионов, дважды бил Шахтер Луческу в УПЛ, оставаясь последним чемпионом Украины не из донецкой команды. Это рулевой, который привык побеждать. Именно то, что нужно клубам, которые потеряли свой блеск и ищут пути к возвращению былого величия. Издание Takvim продолжает бить тревогу. Управленческий хаос в Фенербахче продолжается уже 100 дней, а президент клуба все еще не спешит принимать ключевые решения.

Шандор Варга, представитель интересов Реброва, подтвердил, что босс стамбульского клуба уже несколько раз выходил на украинском тренера. Есть и другие интересные направления, о которых очень некорректно серьезно говорить до завершения текущей миссии. Почему же Фенербахче столько времени не может назвать нового наставника? Как сообщили представители клуба в комментарии изданию Fotomac, главная причина – пандемия коронавируса. Ведь для привлечения иностранного тренера нужно нормализовать ситуацию с международными рейсами самолетов. Турецкий специалист мог бы возглавить команду только до конца сезона, и это трудно правильно сделать с этической точки зрения. "Сделки, заключенные по телефону без подписания – это как вилами по воде. По этой причине серьезный клуб не может раскрыть имя, с которым не подписан контракт".

Очевидно, что в такой ситуации могут быть лишь предварительные устные договоренности. Международные авиарейсы в Турции планировали восстановить уже в середине июня. Не исключено, что Фенербахче может таки подписать Реброва. Ведь тот же Бьелица остается свободным на рынке, но "канарейки" все еще имеют большие шансы провести последние 8 матчей сезона без полноценного тренера, убеждают некоторые местные эксперты. В то же время член совета правления Фенера накануне опубликовал пост в Твиттере с флагами Украины и Турции, так что фанаты сразу увидели в этом намек на приход экс-динамовца. С другой стороны, синий и желтый – это также цвета стамбульской команды, которая 28 раз выигрывала Суперлигу.

Имя Реброва всплывает в нескольких изданиях одновременно, хотя к инсайдам турецкой прессы следует относиться с осторожностью – слишком часто их полностью опровергают, или просто они не находят подтверждения в жизни. Что касается возможности возвращения Сергея Станиславовича в Динамо, то не очень верится. Во-первых, Михайличенко с большой вероятностью получит шанс доработать дальше, если выведет киевлян в квалификацию Лиги чемпионов, а Динамо с нынешним состоянием конкурентов вполне способно финишировать на 2-й строчке.

А там пройдет еще много времени, стартует новый сезон, и с Ребровым вряд ли успеют договориться – он или останется в Ференцвароше, или будет на полпути в новый клуб. Во-вторых, сам тренер понимает, что успешная работа в Венгрии и ряд положительных результатов в еврокубках (учитывая довольно скромный уровень нынешнего клуба) открыли ему новые направления. Скажем, крупный контракт в экзотических чемпионатах, или проект с последующим развитием и более западным акцентом. Владение английским на хорошем уровне способствует перспективам в нескольких странах, а в Динамо он может вернуться значительно позже, если клуб так и не найдет нового тренера-чемпиона, а самого специалиста еще будет интересовать такой непростой камбэк.

Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівник