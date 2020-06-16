Чемпион мира дебютировал с победы и два гола в драматичном "дерби" – украинцы стали героями дня в Латвии

Стартовый тур чемпионата Латвии не обошелся без значительного количества матчей украинских легионеров.

Чемпионат Латвии, 1 тур

Метта – Спартакс – 1:2

Голы: Раймондс, 57, – Белакович, 64, 73

Тукумс 2000 – Елгава – 1:2

Голы: Хвойникис, 28 (аг) – Голубка, 83, Захаркив, 87

Чемпион мира U-20 Кирилл Дрышлюк проводил свой дебютный матч в составе Спартакса. Первый тайм был откровенно скучным, зато середина второго превратилась в настоящую перестрелку. Гол Раймондса только разозлил гостей, а именно их форварда Неманью Белаковича. Серб выполнил два роскошных штрафных удара, подарив своей команде победу.

Дебелко отметился голом в первом туре чемпионата Латвии – его соотечественник дебютировал с удаления

Второй матч дня вообще оказался своеобразным дерби украинцев. Максим Кучинский стоял на воротах Тукумс 2000, с противоположной стороны выступали аж пятеро – Артем Радченко, Дмитрий Семенов, Владимир Киричук, Юрий Захаркив и Юрий Голубка. Именно двое последних спасли ситуацию после автогола Хвойникиса. За десять минут до финального свистка Елгава минимально "горела", однако точные удары Захаркива и Голубки перевернули все с ног на голову – 1:2.

Чемпіонський іспит Баварії, дуель учителя та учня в Манчестері та Римська битва Роналду за трофей: топ-5 матчів мідвіку