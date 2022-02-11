Аль-Айн разбил Эмирейтс Клаб в матче 15 тура чемпионата ОАЭ, а Сергей Ребров получил очередную тренерскую награду. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат ОАЭ 2021/22, 15-й тур

Эмирейтс Клаб – Аль-Айн – 0:3

Голы: Арболеда, 27, Барман, 62, Лаба, 71

Нереализованный пенальти: Лаба, 17 (Аль-Айн)

Перед началом поединка Сергей Ребров предстал перед трибунами с наградой лучшему тренеру в декабре и январе – пятая подряд победа украинского тренера в номинации. А его Аль-Айн помог наставнику отпраздновать это разгромом аутсайдера чемпионата – Эмирейтс Клаб. Хотя Лаба не реализовал пенальти на 17-й минуте, но Арболеда через 10 минут открыл счет во встрече.

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После перерыва Барман и Лаба сделали преимущество разгромным – сопернику просто нечего было ответить лидеру первенства. Таким образом Аль-Айн набрал 36 очков и сохранил отрыв от второго места в 6 пунктов. Эмирейтс Клаб остался последним с 5 баллами.

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