Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды U-23 на матч чемпионата Англии против Суонси.

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Украинец уже в добавленное к первому тайма время вывел лондонцев вперед, эффектно переправив мяч головой в сетку после навеса с углового.

Однако на 50-й минуте Андрей в борьбе с защитником в центре поля после вброса с аута отмахнулся от соперника, задев лицо последнего и увидел перед собой красную карточку.

К слову, в матче прошедшего тура АПЛ против Уотфорда (1:0) Ярмоленко весь поединок провел в запасе.

Напомним, в текущем сезоне наш легионер провел за первую команду Вест Хэма 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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