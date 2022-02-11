Ярмоленко отметился голом и бессмысленным удалением за Вест Хэм U-23
Украинский легионер Андрей Ярмоленко поддерживает форму с дублем "молотов".
Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды U-23 на матч чемпионата Англии против Суонси.
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Украинец уже в добавленное к первому тайма время вывел лондонцев вперед, эффектно переправив мяч головой в сетку после навеса с углового.
Однако на 50-й минуте Андрей в борьбе с защитником в центре поля после вброса с аута отмахнулся от соперника, задев лицо последнего и увидел перед собой красную карточку.
К слову, в матче прошедшего тура АПЛ против Уотфорда (1:0) Ярмоленко весь поединок провел в запасе.
Напомним, в текущем сезоне наш легионер провел за первую команду Вест Хэма 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
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