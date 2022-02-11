Чемпіонат ОАЕ 2021/22, 15-й тур

Емірейтс Клаб – Аль-Айн – 0:3

Голи: Арболеда, 27, Барман, 62, Лаба, 71

Нереалізований пенальті: Лаба, 17 (Аль-Айн)

Перед початком поєдинку Сергій Ребров постав перед трибунами із нагородою найкращому тренеру у грудні та січні – п'ята поспіль переиога українського тренера в номінації. А його Аль-Айн допоміг наставнику відсвяткувати це розгромом аутсайдера чемпіонату – Емірейтс Клаб. Хоча Лаба не реалізував пенальті на 17 хвилині, але Арболеда через 10 хвилин відкрив рахунок у зустрічі.

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По перерві Барман та Лаба зробили перевагу розгромною – супернику просто нічого було відповісти лідеру першості. Таким чином, Аль-Айн набрав 36 очок та зберіг відрив від другого місця у 6 пунктів. Емірейтс Клаб залишився останнім з 5 балами.

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