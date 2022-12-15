Ребров: Трудно сказать, адаптировался ли Ярмоленко в Аль-Айне
Сергей Ребров откровенно рассказал об успехах своего подчиненного в арабском клубе.
"Смог ли Ярмоленко уже адаптироваться к арабскому футболу и проявить себя в чемпионате ОАЭ? Это непросто. Он профессионал, всегда старается держать себя в форме.
Ребров: Кто вам сказал, что у Ярмоленко было предложение от Динамо?
Я вижу, что он постоянно ходит в зал перед тренировкой. Подготавливает себя, это очень важно. Всякое может быть, каждому игроку нужно разное время на адаптацию.
Насколько я вижу, в коллективе его очень хорошо приняли. Ярмоленко нашел общий язык со всеми футболистами на поле и за его пределами. Он вообще очень коммуникабельный. Трудно сказать, адаптировался он или нет, но по матчам вижу, что делает все, что мы требуем", – рассказал Ребров на YouTube-канале Анны Ребровой.
Напомним, Ярмоленко перешел в Аль-Айну в статусе свободного агента летом 2022 года. В текущем сезоне сыграл в 14 матчах, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами.
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