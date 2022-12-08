Аль-Айн, в котором трудоустроены два известных украинца, одержал уверенную победу в Кубке президента ОАЭ.

Кубок президента ОАЭ, 1/16 финала

Аль-Айн – Аль-Фуджайра – 4:0

Голы: Лаба, 45+2 (пен.), Канеду, 75, 84, Эрик, 87

На первой стадии кубкового турнира команда украинцев встречалась с аутсайдером чемпионата – Аль-Фуджайрой. Андрей Ярмоленко традиционно вышел в стартовом составе.

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В конце первого тайма капитан сборной Украины заработал пенальти, но к отметке подошел нападающий Коджо Лаба, который и открыл счет. После перерыва – на 67 минуте – Ярмоленко ушел с поля без результативных действий. Его команда еще трижды расписалась в воротах соперника, дубль оформил Каю Канеду. Финальные 4:0 на табло.

Впереди у Реброва и Ярмоленко двухматчевая дуэль с Аль-Вахдой в Кубке лиги ОАЭ. Матчи состоятся 12 и 16 декабря.

Видео всех голов матча Аль-Айн – Аль-Фуджайра: