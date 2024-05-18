Заря закрыла вопрос по долгу перед командой за выход в еврокубки в прошлом сезоне, сообщает Бурбас в своем Telegram-канале.

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По информации источника, руководство клуба накануне полностью рассчиталось с игроками, уложившись в обещанный до 19 мая срок.

Напомним, год назад Заря заняла в чемпионата Украины третье место. Бронза предусматривала денежный бонус, ведь гарантировала групповой этап одного из еврокубков. Зато даже выступив в нем, игроки и тренеры не получили обещанного. Из-за этого конфликта относительно премиальных в марте произошел бойкот группой футболистов Зари матча с Динамо.

К слову, в текущем сезоне луганчане за два тура до финиша идут в турнирной таблице УПЛ девятыми, набрав 32 очка.

Геллер определился с главным тренером Зари на следующий сезон – в клубе уже выбрали неожиданное место летних сборов