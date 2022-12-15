"Кто вам сказал, что у Ярмоленко было предложение от Динамо? Я об этом не знаю. Когда я ему позвонил и спросил, есть ли желание продолжить карьеру в Аль-Айне, он сказал, что подумает, посоветуется с семьей.

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Я совершенно не знаю и не разговаривал с ним по поводу других предложений. Он со мной не советовался, Андрей взрослый парень, у него есть с кем советоваться", – признался Ребров на YouTube-канале Анны Ребровой.

Напомним, Ярмоленко присоединился к Аль-Айну, возглавляемому Сергеем Станиславовичем, летом 2022 года. Андрей уже успел сыграть в 14 матчах, в которых отличился 3 голами и 5 ассистами.

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