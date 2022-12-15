"Чи зміг Ярмоленко вже адаптувався до арабського футболу і проявити себе в чемпіонаті ОАЕ? Це непросто. Він професіонал, завжди старається тримати себе у формі.

Ребров: Хто вам сказав, що у Ярмоленка була пропозиція від Динамо?

Я бачу, що він постійно ходить у зал перед тренуванням. Готує себе, це дуже важливо. Всяке може бути, кожному гравцю потрібен різний час на адаптацію.

Наскільки я бачу, у колективі його дуже добре прийняли. Ярмоленко знайшов спільну мову з усіма футболістами на полі та за його межами. Він взагалі дуже комунікабельний. Важко сказати, адаптувався він чи ні, але по матчах бачу, що робить все, що ми вимагаємо", – розповів Ребров на YouTube-каналі Анни Ребрової.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у Аль-Айна у статусі вільного агента влітку 2022 року. У поточному сезоні зіграв у 14 матчах, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

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