Ребров считает, что Фонсека сможет провести отличную работу в Серии А

Бывший тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что Паулу Фонсека может возглавить Рому.

"У него хорошая тактическая структура, Фонсека имеет большой опыт, работает в клубе с большими финансовыми возможностями. Благодаря его работе и стараниям тренерского штаба, Шахтер постоянно играет в еврокубках.

Ребров планирует продолжить карьеру в Ференцвароше, – Варга

Слышал об интересе Ромы к Фонсеке. Безусловно, он сможет провести отличную работу такой топ-лиге, как Серия А", – передает слова Сергея Реброва Sport.virgilio.it.

Фонсека близок к назначению в Рому – известны детали контракта

Напомним, ранее сообщалось, что наставник Шахтера близок к тому, чтобы возглавить Рому. СМИ даже назвали условия контракта португальца с "волками".