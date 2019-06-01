toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Ребров считает, что Фонсека сможет провести отличную работу в Серии А

13:51 103 Читати українською
Ребров считает, что Фонсека сможет провести отличную работу в Серии А
Паулу Фонсека и Сергей Ребров / Шахтер

Бывший тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что Паулу Фонсека может возглавить Рому.

"У него хорошая тактическая структура, Фонсека имеет большой опыт, работает в клубе с большими финансовыми возможностями. Благодаря его работе и стараниям тренерского штаба, Шахтер постоянно играет в еврокубках.

Ребров планирует продолжить карьеру в Ференцвароше, – Варга

Слышал об интересе Ромы к Фонсеке. Безусловно, он сможет провести отличную работу такой топ-лиге, как Серия А", – передает слова Сергея Реброва Sport.virgilio.it.

Фонсека близок к назначению в Рому – известны детали контракта

Напомним, ранее сообщалось, что наставник Шахтера близок к тому, чтобы возглавить Рому. СМИ даже назвали условия контракта португальца с "волками".

blog_ava
Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе
14:13
387
Теги
Трансферы Шахтера Шахтер Шахтер Италия Сергей Ребров Сергей Ребров Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома Рома
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе
    Іспанія — 14:13387 Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе
6
час
:
40
мин
Тоттенхэм
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук