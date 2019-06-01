Ребров вважає, що Фонсека зможе провести відмінну роботу в Серії А

Колишній тренер Динамо Сергій Ребров прокоментував інформацію про те, що Паулу Фонсека може очолити Рому.

"У нього хороша тактична структура, Фонсека має великий досвід, працює в клубі з великими фінансовими можливостями. Завдяки його роботі і старанням тренерського штабу, Шахтар постійно грає в єврокубках.

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Чув про інтерес Роми до Фонсеки. Безумовно, він зможе провести відмінну роботу в такій топ-лізі, як Серія А", – передає слова Сергія Реброва Sport.virgilio.it.

Фонсека близький до призначення в Рому – відомі деталі контракту

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що наставник Шахтаря близький до того, щоб очолити Рому. ЗМІ навіть назвали умови контракту португальця з "вовками".