Ребров вважає, що Фонсека зможе провести відмінну роботу в Серії А

Ліга чемпіонів — 13:45 568
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Тоттенхем – Ліверпуль: все найцікавіше в день фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 (LIVE)
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Шевченко з прапором України, сльози Роналду і перша невдача Клоппа – якими були фінали ЛЧ між командами з однієї країниЛіга чемпіонів — 10:00 1918
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Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 3705
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ЧС-2019 U-20: визначилися всі учасники плей-офф – Україна дізналася суперника в 1/8 фіналуСвіт — 00:00 11799
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Магія останніх хвилин, відсутність трансферів та команда-сім'я: велике інтерв'ю Харрі Кейна перед фіналом Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 31 трав 1174