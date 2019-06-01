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Ребров вважає, що Фонсека зможе провести відмінну роботу в Серії А

13:49 275 Читать на русском
Ребров вважає, що Фонсека зможе провести відмінну роботу в Серії А
Паулу Фонсека та Сергій Ребров / Шахтар

Колишній тренер Динамо Сергій Ребров прокоментував інформацію про те, що Паулу Фонсека може очолити Рому.

"У нього хороша тактична структура, Фонсека має великий досвід, працює в клубі з великими фінансовими можливостями. Завдяки його роботі і старанням тренерського штабу, Шахтар постійно грає в єврокубках.

Ребров планує продовжити кар'єру у Ференцвароші, – Варга

Чув про інтерес Роми до Фонсеки. Безумовно, він зможе провести відмінну роботу в такій топ-лізі, як Серія А", – передає слова Сергія Реброва Sport.virgilio.it.

Фонсека близький до призначення в Рому – відомі деталі контракту

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що наставник Шахтаря близький до того, щоб очолити Рому. ЗМІ навіть назвали умови контракту португальця з "вовками".

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Теги
Італія Сергій Ребров Сергій Ребров Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансфери Шахтаря Шахтар Шахтар Рома Рома
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