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Ребров планирует продолжить карьеру в Ференцвароше, – Варга

15:55 61 Читати українською
Ребров планирует продолжить карьеру в Ференцвароше, – Варга
Сергей Ребров / rangado.hu

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о тренерских планах Сергея Реброва.

"К такой известной личности, как Ребров, учитывая его карьеру игрока, есть ежедневный интерес из многих стран. Особенно, если он успешно делает свою работу, как это было в Ференцвароше.

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Но мы ни с кем не ведем переговоры. Ребров хорошо себя чувствует в Будапеште и планирует продолжить работу, которую он начал в клубе", – рассказал Варга в комментарии Nemzeti sport.

Напомним, Ференцварош с Ребровым на посту главного тренера выиграл чемпионат Венгрии 2018/19. Ранее сообщалось, что Ребров может возглавить Бешикташ этим летом.

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Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Венгрия Шандор Варга Сергей Ребров Сергей Ребров
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