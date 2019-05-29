Ребров планирует продолжить карьеру в Ференцвароше, – Варга

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о тренерских планах Сергея Реброва.

"К такой известной личности, как Ребров, учитывая его карьеру игрока, есть ежедневный интерес из многих стран. Особенно, если он успешно делает свою работу, как это было в Ференцвароше.

Бешикташ действительно ведет переговоры с Ребровым, – журналист

Но мы ни с кем не ведем переговоры. Ребров хорошо себя чувствует в Будапеште и планирует продолжить работу, которую он начал в клубе", – рассказал Варга в комментарии Nemzeti sport.

Напомним, Ференцварош с Ребровым на посту главного тренера выиграл чемпионат Венгрии 2018/19. Ранее сообщалось, что Ребров может возглавить Бешикташ этим летом.

Ребров, Петряк, Харатин и компания отпраздновали чемпионство Ференцвароша – файеры, ведра с водой и другие мгновения