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Фонсека близок к назначению в Рому – известны детали контракта

10:46 281 Читати українською
Фонсека близок к назначению в Рому – известны детали контракта
Паулу Фонсека

Рома решительно настроена подписать контракт с главным тренером Шахтера Паулу Фонсекой.

Паулу Фонсека имеет большие шансы на назначение в итальянскую Рому, сообщает Forzaroma.info. "Волки" предложат контракт на 3 года с зарплатой 2 млн евро в год.

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Римляне не смогли договориться с Антонио Конте, который возглавил Интер, а также с Маурицио Сарре и Джампьеро Гасперини. Трансферный советник итальянского клуба Франко Бальдини считает именно наставника Шахтера главной кандидатурой.

Ранее появилась информация, что Паулу Фонсека является одним из кандидатов на пост главного тренера Милана.

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Италия Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Шахтер Шахтер Трансферы Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансферы Чемпионата Италии
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