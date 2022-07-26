Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров рассказал об изменениях в своей жизни после начала полномасштабной войны в Украине.

"И в быту пытаюсь общаться на украинском, и с друзьями. Хотя здесь нет друзей, сейчас мы на сборах. Разве что с Андреем Ярмоленко.

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Андрей также пытается общаться на украинском. Я видел его интервью. Не могу сказать, что у него получается очень уверенно. Как и у меня. Но сейчас все должны пытаться общаться на украинском. Одно время это может быть немного неудобно, но это необходимо для нас", – сказал Ребров в интервью Football Hub.

Напомним, оба украинца проведут на Ближнем Востоке следующий сезон: Ярмоленко перешел в Аль-Айн в статусе свободного агента, подписав соглашение на год, а Ребров остался в клубе из-за пункта в соглашении о годовой пролонгации сотрудничества.

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