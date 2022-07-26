Украинские представители Аль-Айна Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров встретились с соотечественниками после спарринга в Германии.

После матча Аль-Айна и Ханкофен-Хайлинга команду ОАЭ вышли поддержать украинские болельщики.

Ярмоленко победно дебютировал за Аль-Айн

К ним подошли звездные соотечественники – Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров, которые сфотографировались с сине-желтой группой поддержки. Фотографию же опубликовали в клубном Instagram.

Добавим, что дебютный матч Ярмоленко за новую команду завершился минимальной победой над немецкой командой. Первый официальный матч Аль-Айна в сезоне 2022/23 запланирован на 2 сентября.

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