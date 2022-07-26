Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров розповів про зміни у своєму житті після початку повномасштабної війни в Україні.

"І в побуті намагаюся спілкуватися українською, і з друзями. Хоча тут немає друзів, зараз ми на зборах. Хіба що з Андрієм Ярмоленком.

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Андрій також намагається спілкуватися українською. Я бачив його інтерв’ю. Не можу сказати, що в нього виходить дуже впевнено. Як і в мене. Але зараз всі повинні намагатися спілкуватися українською. Певний час це може бути трохи незручно, але це необхідно для нас", – сказав Ребров в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, обидва українці проведуть на Близькому Сході наступний сезон: Ярмоленко перейшов в Аль-Айн у статусі вільного агента, підписавши угоду на рік, а Ребров залишився у клубі через пункт в угоді про річну пролонгацію співпраці.

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