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Ребров рассказал, почему выбрал именно Ференцварош

15:35 45 Читати українською
Ребров рассказал, почему выбрал именно Ференцварош
Сергей Ребров / Фото из открытых источников

Экс-тренер и игрок киевского Динамо, а ныне наставник Ференцвароша объяснил, почему согласился возглавить именно венгерский клуб.

"Не думайте, что у меня было много предложений после Саудовской Аравии. Такого нет. Если какой-то тренер вам скажет, что у него много предложений – не верьте ему. Может, это какой-то пиар-ход. Да, предложения были: какие-то устраивали, какие-то – нет. Я выбрал Ференцварош, потому что хорошо знал эту команду. Я понял, какие основные задачи клуба, узнал его историю, поэтому с удовольствием согласился работать.

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Встретился с людьми, с президентом. Для меня важно желание самого президента: улучшать академию, улучшать команду. Не просто выигрывать какие-то титулы, а пытаться что-то строить, в том числе структуру. Я рад, что все удалось уже на первом году работы, а что будет дальше – посмотрим", – сказал Ребров в программе Трендец.

Напомним, в первый год работы с Ференцварошем Ребров завоевал с командой чемпионство. До венгерского клуба украинец с 2017 по 2018 гг. тренировал саудовский клуб Аль-Ахли, а начинал карьеру главного тренера в киевском Динамо (2014–2017 гг.).

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