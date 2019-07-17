"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?

Ференцварош став вкрай популярним в Україні через масовий переїзд наших легіонерів у команду з Будапешта. Нині за "зелено-білих" виступають Харатін, Зубков, Ігнатенко, а головним тренером є Ребров. Також клуб має один із найпристрасніших фанатських рухів Європи – Green Monsters. "Футбол 24" розповідає про ультрас "Фраді".

Чинний чемпіон Угорщини Ференцварош є найтитулованішим клубом країни. За свою 120-річну історію команда з Будапешта здобувала чемпіонство 30 разів, випереджаючи сусідів – МТК, Уйпешт та Гонвед. До ювілейного титулу “Фраді” привів український фахівець Сергій Ребров, а сам клуб, як і увесь угорський футбол, поступово виходить на новий рівень. До речі, прізвисько “Фраді” перекладається як “Величний”.

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Як і личить гранду, Ференцварош має дуже потужну підтримку вболівальників. Але зовсім нещодавно клуб її втратив на певний період, тож був змушений іти на компроміс із активною групою фанатів. Ким є фанатський рух “Фраді” і як він зміг стати обов'язковою частиною правління клубу, зробивши футбол "для фанатів"?

Найстарші у світі

Активна підтримка Ференцвароша бере свій початок з 1928 року, коли група вболівальників зайняла окремий сектор стадіону. Саме вони стали першими ультрас у світі, хоча й вважається, що найбільшим “динозавром” є хорватська Torcida Split (Хайдук), заснована у 1950 році.

У середині 50-х фанати Ференцвароша стали одними з тих, хто виступив проти комуністичного режиму в Угорщині. Вони брали участь у повстанні, згодом придушеному радянськими військами. Усі клуби столиці перебували під патронатом влади, і лише “Фраді” залишались незалежними, через що стали символом антикомуністичної революції.

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У 1995 році утворюється рух Green Monsters. Фанати дотримуються правих поглядів, на трибунах активно демонструється нацистська та антисемітська символіка, а також кельтські хрести. У поєдинках проти МТК, який базується в єврейській частині міста, “зелені монстри” вивішували банери з написами “Потяг до Освенциму”, “Холокосту не було”.

Проте найпринциповішим суперником Ференцвароша є Уйпешт. Обидва клуби, на кшталт лондонських, перебувають в однойменних районах свого міста. “Фраді” представляють центр, тоді як “фіолетові” – з околиці міста, яка колись навіть була передмістям. Обидва клуби є найтитулованішими в Угорщині. Їхнє протистояння іменується “Дербі Будапешта”. Сутички на стадіоні та поза ним – нормальне явище для цього зіткнення.

Щоправда, хулігани “Фраді” заявляли, мовляв, багато суперників не приймають рівної боротьби, а тому рух сконцентрований на бійках за кордоном.

“Наші суперники не приймають таких правил гри. 50 бійців проти 50 з Уйпештом – це сон, 50 проти 150 – реальність. Тому ми зосереджуємось на бійках за межами Угорщини”.

Ференцварошу завжди створювали неймовірну атмосферу на трибунах, проте настав момент, коли футболісти були змушені грати за гробової тиші.

Як легалізувати піротехніку на трибунах

10 липня 2014 року Ференцварош відкрив новий стадіон Групама Арена товариським поєдинком з лондонським Челсі. Гру відвідала велика кількість глядачів, щоправда, свої місця не зайняли прихильники з сектору В. У Будапешт приїхав іменитий клуб, але фанати були відсутніми. Як так сталося?

Справа в тому, що трохи раніше фанати “Фраді” оголосили бойкот домашніх поєдинків через нововведення президента клубу Габора Кубатова на новій арені – біометричний контроль. Ультрас виступили проти інновації і почали дивитись матчі у спеціальній фан-зоні. Згодом на стадіон поступово припинила ходити все більша кількість глядачів, атмосфера важливих поєдинків нагадувала звичайні спаринги.

Кубатов створив альтернативний фанатський рух “Безсмертні”, який налічував близько 10 осіб, але він і близько не стояв поруч із Green Monsters. У підсумку, боротьбою проти ультрас бос Ференцвароша налаштував проти себе прихильників команди і був змушений капітулювати, пішовши на угоду з фанатами.

Порожній сектор В

За результатами переговорів сторони узгодили наступні правила:

– біометричний контроль не розповсюджується на фанатські сектори (за винятком 500 вболівальників, які неодноразово порушували закон);

– перегляд штрафів за різноманітні порушення правил поведінки на стадіоні (з урахуванням рекомендацій ультрас);

– фанати не влаштовуватимуть бійки на арені і самі виступатимуть проти них;

– лідери фанатів увійдуть у спеціальну раду та сприятимуть рішенню заборонити заарештованим вболівальникам відвідувати домашні матчі “Фраді”;

– лідери фанатських груп та керівництво клубу проводитимуть 4 зустрічі на рік;

– керівництво Ференцвароша дозволяє використовувати піротехніку на трибунах.

Фанати, своєю чергою, пообіцяли поводитись менш радикально і звести до мінімуму заряди расистського та антисемітського характеру. Перед матчем із Дебреценом у листопаді 2017 року Green Monsters заявили про своє повернення на трибуни.

В одному з інтерв’ю після камбеку лідери ультрас переконували, що не є расистами, а мавпячі вигуки з трибун можуть лунати лише заради того, щоб розізлити темношкірого футболіста суперника.

Під час поєдинку проти Дебрецена лідер “Безсмертних” з ножем атакував одного з фанатів Green Monsters. Причина була зрозумілою: фейковий моб виявився непотрібним Кубатову, а це означало, що їм більше не заплатять. Хулігани “Фраді” не залишили інцидент без уваги і в буквальному сенсі втоптали кривдника в землю.

З того часу атмосфера на новенькій Групама Арена стала ось такою...

Петряк: від любові до ненависті – один крок

Після здобуття 30-го чемпіонства радість фанатів Ференцвароша була недовгою: один із лідерів команди, Іван Петряк, сенсаційно перейшов до табору головного конкурента – МОЛ Віді (тепер вже Фехервар). Навіть Сергій Ребров був здивований і розчарований рішенням свого співвітчизника, порівнявши цей трансфер із переходом Жуніора Мораєса у Шахтар. Щоправда, із Сергієм Станіславовичем погодитися важко, адже Фехервар – це просто конкурент, а не принциповий суперник. Тим не менше, трансфер дійсно скандальний.

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Instagram хавбека атакували образливими коментарями, а в роздягальні закреслили 34-й номер, під яким він грав. Петряку навіть присвятили карикатуру зі щуром у футболці Фехервара.

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Навіть страшно уявити, як Green Monsters зустрінуть Петряка під час очної зустрічі Ференцвароша та Фехервара. Цікаво, чи задумувався про це сам футболіст, коли приймав таке радикальне рішення. Пізніше агент гравця Іван Піроженко звинуватив керівництво столичного клубу, мовляв, вони налаштували фанатів проти Петряка. Українець написав зворушливого прощального листа після того, як приєднався до табору нової команди.

Ференцварош дійсно має пристрасних і відданих вболівальників, які довели, що футбол – це не тільки футболісти та бізнес. Цей бізнес був би неможливим без звичайних людей на трибунах, які створюють фантастичну атмосферу. Футбол – це, перш за все, емоції та видовище.

Ультрас “Фраді” стали важливою частиною клубу, вони здатні впливати на політику. У випадку Ференцвароша дійсно можна сказати, що футбол – для фанатів.

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