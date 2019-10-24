Ребров рассказал, почему покинул Динамо

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил свой уход из киевского Динамо.

"Почему не захотел продлевать контракт с Динамо? Можно сказать, что мы не договорились. Я бы с удовольствием работал и дальше, но были некоторые мои условия, которые клуб не захотел выполнять и не пошел на уступки. Не думаю, что будет правильно говорить, что я отказался от этой работы.

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Я люблю Динамо, как и раньше любил, но на тот момент видел, что ситуацию нужно менять. Сказал: либо вы должны сменить тренера, или какие-то позиции, условия, которые я предлагаю", – поделился Ребров в комментарии Трендец.

Напомним, Ребров тренировал киевское Динамо с апреля 2014 года по май 2017, а сейчас возглавляет Ференцварош, с которым стал чемпионом Венгрии.

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