Ребров розповів, чому обрав саме Ференцварош

Екс-тренер і гравець київського Динамо, а нині наставник Ференцвароша пояснив, чому погодився очолити саме угорський клуб.

"Не думайте, що у мене було багато пропозицій після Саудівської Аравії. Такого немає. Якщо якийсь тренер вам скаже, що у нього багато пропозицій – не вірте йому. Може, це якийсь піар-хід. Так, пропозиції були: якісь влаштовували, якісь – ні. Я вибрав Ференцварош, тому що добре знав цю команду. Я зрозумів, які основні завдання клубу, дізнався його історію, тому із задоволенням погодився працювати.

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Зустрівся з людьми, з президентом. Для мене важливе бажання самого президента: покращувати академію, покращувати команду. Не просто вигравати якісь титули, а намагатися щось будувати, в тому числі структуру. Я радий, що все вдалось вже на першому році роботи, а що буде далі – подивимося", – сказав Ребров у програмі Трендець.

Нагадаємо, у перший рік роботи з Ференцварошем Ребров завоював з командою чемпіонство. До угорського клубу українець з 2017 по 2018 рр. тренував саудівський клуб Аль-Ахлі, а розпочинав кар’єру головного тренера у київському Динамо (2014–2017 рр.).

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