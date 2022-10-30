"Ми припустилися багатьох помилок під час матчу і не вийшли на той рівень, який дозволив би нам перемогти. Команда господарів заслужила перемогу в матчі.

Ярмоленко асистом-перевертнем не допоміг Аль-Айну уникнути поразки – команда Реброва на відстані перемоги від лідера

Наша реакція не була на належному рівні, і ми не виявили сильного бажання здобути три очки. Нам треба проаналізувати виступ і переглянути себе під час підготовки до наступних поєдинків, щоб повернутися на шлях перемог", – цитує Реброва офіційний сайт Аль-Айна.

Нагадаємо, після 8-ми турів команда українців з 13-ма пунктами перебуває на сьомій сходинці турнірної таблиці.

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